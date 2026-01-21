Лыжники Непряева и Коростелев получили приглашение на ОИ-2026

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, приглашения на Олимпиаду получили российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также спортсменка из Белоруссии Марина Зуева. Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 километра, а Семенова – в масс-старте.

Ранее аналогичное решение МОК было принято в отношении российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой, фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова. Все спортсмены согласились принять участие в Играх.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии в период с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь уже передали организаторам соревнований. Церемония прошла на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах.