МОК пригласил ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаду

Фото: alpfederation.ru

Международный олимпийский комитет отправил российскому ски-альпинисту Никите Филиппову приглашение принять участие в Олимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник уже приняли приглашение об участии в ОИ-2026. Всего на Играх выступят не более 15–20 российских спортсменов, уточнял глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь был передан организаторам соревнований 4 декабря. Церемония состоялась на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах.

В мероприятии приняли участие глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго и другие официальные лица.

