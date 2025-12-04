Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 13:27

Спорт

Олимпийский огонь передали организаторам ОИ-2026 в Италии

Фото: ТАСС/АР/Thanassis Stavrakis

Олимпийский огонь XXV зимних Игр 2026 года в Италии передан организаторам соревнований на церемонии, прошедшей на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в присутствии главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидороса Кувелоса, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, а также других официальных лиц. В конце церемонии Кувелоса передал Малаго факел с олимпийским огнем.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заверил, что намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник уже приняли приглашение МОК об участии в ОИ-2026. Всего на Играх выступят не более 15–20 российских спортсменов, уточнял глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

МОК допустил российских фигуристов-одиночников к ОИ-2026

Читайте также


спорт

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика