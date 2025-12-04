Олимпийский огонь передали организаторам ОИ-2026 в Италии

Фото: ТАСС/АР/Thanassis Stavrakis

Олимпийский огонь XXV зимних Игр 2026 года в Италии передан организаторам соревнований на церемонии, прошедшей на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в присутствии главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидороса Кувелоса, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, а также других официальных лиц. В конце церемонии Кувелоса передал Малаго факел с олимпийским огнем.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заверил, что намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник уже приняли приглашение МОК об участии в ОИ-2026. Всего на Играх выступят не более 15–20 российских спортсменов, уточнял глава Минспорта России Михаил Дегтярев.