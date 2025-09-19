МОК решил придерживаться прежнего подхода к допуску россиян на Олимпиаду

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года, сообщила президент организации Кирсти Ковентри. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что комитет будет принимать решения по тому же принципу, что и во время квалификации на летние Игры, которые состоялись в 2024 году в Париже.

"Говорили об индивидуальных нейтральных атлетах. Ничего нового для вас", – указала Ковентри, говоря с журналистами по итогам заседания исполкома организации.

Вместе с тем пресс-служба МОК подтвердила, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр. Уточняется, что они даже не будут рассматриваться для выступления на этих состязаниях.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о двойных стандартах в отношении российских и израильских спортсменов. Он выразил недоумение из-за того, что атлеты из РФ отстранены от многих международных соревнований, в то время как спортсмены из Израиля выступают без ограничений.