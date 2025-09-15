Премьер Испании Санчес заявил о двойных стандартах в отношении спортсменов из РФ и Израиля

Фото: ТАСС/ЕРА/RONI REKOMAA

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о двойных стандартах в отношении российских и израильских спортсменов. Политик опубликовал фрагмент выступления на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он выразил недоумение из-за того, что атлеты из РФ отстранены от многих международных соревнований, в то время как спортсмены из Израиля выступают без ограничений.

"Пока варварство не прекратится, Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры", – подчеркнул премьер.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что российские и белорусские флаги запрещено демонстрировать во время отборочного турнира, который позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года.

Их нельзя вывешивать или демонстрировать ни на месте проведения турнира, ни на территории проведения вспомогательных мероприятий, ни в контролируемых организатором соревнований зонах.

