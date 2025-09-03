Глава UEFA Чеферин не поддержал отстранение российских команд

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин в интервью Politico сообщил, что не поддерживает отстранение российских спортсменов от международных турниров из-за конфликта на Украине.

Он указал, что атлеты никак не могут повлиять на решения политических деятелей.

"Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень, очень тяжело", – отметил президент UEFA.

Чеферин напомнил, что россияне не могут участвовать в международных турнирах уже примерно 3,5 года.

"Прекратились ли действия на Украине? Нет", – заявил он.

Президент UEFA также затронул сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, заявив, что происходящие там события "ранят и убивают его".

В конце прошлого года российская сборная по футболу не вошла в список участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года.

Однако президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выражал надежду на возвращение россиян на соревнования после завершения украинского конфликта.

Несмотря на это, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) призвал UEFA и национальные федерации не возвращать российских спортсменов на международные турниры.

