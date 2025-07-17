Депутат Журова допустила проведение Олимпиады в России

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Россия располагает всей нужной инфраструктурой для проведения Олимпиады, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом сообщает Pravda.Ru

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что РФ планирует подавать заявки на проведение летних и зимних Олимпийских игр.

"Нам уже не надо тратить такие деньги, как, наверное, мы уже потратили на создание инфраструктуры для Универсиад, для Олимпиады, для чемпионата мира по футболу", – заявила Журова.

Депутат напомнила, что в ряде городов страны продолжается строительство новых спортивных объектов, где можно было бы проводить Игры в кратчайшие сроки. Тем не менее подача официальной заявки на организацию Игр в стране невозможна без восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

Москва предполагала подать заявку на организацию Олимпиады в 2036 году, напомнила Журова, подчеркнув, что у страны были на это все шансы. Однако на сегодняшний день более реалистичными представляются сроки не ранее 2040 года, включая 2042 и 2044 годы.

"Мы же не говорим про сегодня", – добавила она.

Решение о назначении города-хозяина Игр принимается минимум за 8 лет до проведения спортивных соревнований. Журова также напомнила, что в РФ уже успешно проходили чемпионат мира по водным видам спорта, Универсиада и "Игры будущего".

При этом участие в организации Олимпиады могло бы помочь Москве выйти на мировую арену в мягком, спортивном формате, резюмировала депутат.

Ранее Владимир Путин отметил, что отношения между РФ и МОК постепенно восстанавливаются. При этом российский лидер признал, что у Москвы все еще остается много проблем с этой организацией.

До этого в Олимпийском комитете России подчеркивали, что российские спортсмены должны иметь право на участие во всех дисциплинах Олимпийских игр 2026 года.

