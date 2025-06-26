Решение о допуске россиян на Олимпиаду может быть принято в сентябре

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Решение по вопросу допуска нейтральных спортсменов на Олимпийские игры 2026 года может быть принято в сентябре. Об этом в беседе с журналистами заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Может быть принято на заседании исполкома в сентябре, а может быть и позже", – цитирует ее ТАСС.

МОК в начале года призывал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до соревнований в нейтральном статусе.

Международная федерация санного спорта (FIL) проголосовала за недопуск атлетов из России к участию в квалификациях и основной части соревнований Игр. Аналогичное решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

При этом итоговое решение о допуске российских хоккеистов принимает МОК, уточнял президент федерации Люк Тардиф.

