FIL не допустила российских атлетов к участию в ОИ-2026

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Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за недопуск российских атлетов к участию в олимпийских квалификациях и основной части соревнований Игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В релизе указано, что вопрос выявил широкий спектр проблем и мнений по поводу безопасности, олимпийских квот, соблюдения антидопинговых правил и принципа справедливости.

"Спортсмены придерживаются самых разных взглядов. С обеих сторон есть много проблем и аргументов", – сказал глава комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер.

На голосовании о допуске атлетов Россию поддержали лишь 8 из 32 делегатов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о неучастии мужской и женской сборных РФ по хоккею в нейтральном статусе на ОИ-2026. Такое решение объяснили тем, что группа индивидуальных нейтральных атлетов не может считаться командой.

При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что у российских спортсменов должно быть право принимать участие в соревнованиях по всем дисциплинам Олимпиады, включая хоккейный турнир.