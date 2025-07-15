МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года

Фото: olympics.com

Медали зимних Олимпийских игр 2026 года были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК), передает пресс-служба организации.

"Медали имеют уникальный дизайн, объединяющий две половинки, которые символизируют кульминацию пути спортсмена и всех тех, кто прошел рядом с ним", – говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее в Олимпийском комитете России указывали, что у российских спортсменов должно быть право участвовать во всех дисциплинах Олимпиады 2026 года. В организации также считают, что нет никаких оснований для отстранения Национального олимпийского комитета, а все его права должны быть восстановлены.

СМИ сообщали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх спортсменов в нейтральном статусе.

