18 сентября, 13:09Спорт
Фетисов указал на "четверные стандарты" в МОК
Фото: ТАСС/Zuma/SOPA Images/Maksim Konstantinov
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал "четверными стандартами" решение Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из Израиля.
"Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты", – приводит слова Фетисова "ВсеПроСпорт".
Депутат подчеркнул, что в организации не соблюдают Олимпийскую хартию.
Ранее МОК прокомментировал призыв отстранить еврейское государство от соревнований из-за событий в секторе Газа. Как заявили в организации, Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.
Кроме того, указали в МОК, представители Израиля и Палестины мирно жили в Олимпийской деревне во время Олимпийских игр в Париже.