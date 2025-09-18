Фетисов указал на "четверные стандарты" в МОК

Фото: ТАСС/Zuma/SOPA Images/Maksim Konstantinov

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал "четверными стандартами" решение Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из Израиля.

"Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты", – приводит слова Фетисова "ВсеПроСпорт".

Депутат подчеркнул, что в организации не соблюдают Олимпийскую хартию.

Ранее МОК прокомментировал призыв отстранить еврейское государство от соревнований из-за событий в секторе Газа. Как заявили в организации, Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

Кроме того, указали в МОК, представители Израиля и Палестины мирно жили в Олимпийской деревне во время Олимпийских игр в Париже.