IBSF не допустила российских бобслеистов до отбора на Олимпиаду

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отклонила предложение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования под эгидой организации в сезоне 2025/2026. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в беседе с ТАСС.

Конгресс IBSF прошел в Милане в пятницу, 12 сентября. По словам Пегова, голосование было тайным, и российскую делегацию не допустили к участию.

"9 делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 – против", – указал он.

Таким образом, спортсмены из России не были допущены до отбора на Олимпиаду 2026 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил 18 российских спортсменов до квалификационных стартов отбора на ОИ. В Союзе конькобежцев России отметили, что ситуация непростая, но все возможные меры для участия россиян приняты.

Сборная будет выступать на Кубке мира в нейтральном статусе. Кроме того, союз, несмотря на установленные правила, разрешил российской стороне заменить спортсменку, которая не сможет отбираться на ОИ по медицинским показаниям.

