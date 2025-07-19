IHF обратилась в МОК по вопросу допуска российских команд

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Международная федерация гандбола (IHF) направила Международному олимпийскому комитету (МОК) на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола со ссылкой на письмо президента IHF Хассана Мустафы.

В документе Мустафа выразил надежду на нормализацию ситуации и допуск российских и белорусских атлетов до международных турниров в ближайшее время. Президент IHF уточнил, что официального ответа от МОК пока нет.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать на него заявки.

В свою очередь, конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не допустил спортсменов из РФ к участию в олимпийских квалификациях и основной части Олимпиады 2026 года.