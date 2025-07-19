19 июля, 13:29Спорт
IHF обратилась в МОК по вопросу допуска российских команд
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Международная федерация гандбола (IHF) направила Международному олимпийскому комитету (МОК) на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола со ссылкой на письмо президента IHF Хассана Мустафы.
В документе Мустафа выразил надежду на нормализацию ситуации и допуск российских и белорусских атлетов до международных турниров в ближайшее время. Президент IHF уточнил, что официального ответа от МОК пока нет.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать на него заявки.
В свою очередь, конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не допустил спортсменов из РФ к участию в олимпийских квалификациях и основной части Олимпиады 2026 года.
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