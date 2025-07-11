Российские гимнасты смогут повторно подать заявки на нейтральный статус

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Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила спортсменам из России и Белоруссии, не получившим нейтральный статус, повторно подать на него заявки. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

На заседании исполкома FIG пересмотрели условия получения нейтрального статуса, который позволяет российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в госструктурах и активной поддержки СВО на Украине.

Ранее конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не допустил российских атлетов к участию в олимпийских квалификациях и основной части соревнований Игр 2026 года.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) призывал федерации зимних видов спорта допустить спортсменов из РФ и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.