МОК объяснил, почему Израиль не отстранен от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. Таким образом в организации прокомментировали призыв отстранить еврейское государство от соревнований из-за событий в секторе Газа, сообщает издание Marca.

С такими призывами выступал, в частности, премьер Испании Педро Санчес. Испанские представители также выразили готовность поднять соответствующий вопрос об Израиле на международных форумах.

В ответ на это в МОК заявили, что НОК Израиля и Палестины имеют равные права и одинаково признаны комитетом. Представители организации продолжают работать с обеими сторонами, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов.

В МОК также указали, что представители Израиля и Палестины мирно жили в олимпийской деревне во время Олимпийских игр в Париже.

Наступление израильских войск на Газу с целью оккупировать город началось в ночь на 16 сентября. Военные ЦАХАЛ нанесли как минимум 37 ударов. В результате обстрелов погибли более 60 человек.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на фоне наступления армии Израиля на Газу у палестинского движения ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня.

В свою очередь, Еврокомиссия приняла решение о приостановке финансовой поддержки Израиля в связи с его военной операцией в Газе. Решение не распространится на гуманитарные программы, а также на сотрудничество с гражданским обществом Израиля и мемориалом Холокоста "Яд Вашем".