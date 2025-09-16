Хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Тель-Авиву

Фото: ТАСС/АР/Leo Correa

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая атаковала важный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо. Операция успешно достигла своей цели", – сказал Сариа.

Он также отметил, что повстанцы атаковали БПЛА аэропорт Рамон, расположенный вблизи города Эйлат на юге Израиля. Удары были нанесены после того, как авиация Израиля атаковала порт Ходейда.

Армия обороны Израиля ударила по военным объектам на территории йеменского порта Ходейда 16 сентября. Это стало ответом на многочисленные обстрелы ракетами и БПЛА израильских территорий со стороны хуситов. Всего авиация ЦАХАЛ нанесла 12 ударов.

Немногим позже стало известно, что из-за атаки ЦАХАЛ был ликвидирован корабельный док в порту Ходейда

