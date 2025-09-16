Рубио заявил о нескольких днях у ХАМАС для сделки по сектору Газа

Фото: ТАСС/EPA/Jose Jacome

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на фоне наступления армии Израиля на Газу у палестинского движения ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу американского Госдепа.

"Мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель", – подчеркнул Рубио.

Израильские войска начали масштабное наступление на сектор Газа в ночь на 16 сентября. По данным СМИ, США поддержали операцию Израиля при условии, что она будет быстро реализована.

Войска ЦАХАЛ за короткое время нанесли 37 ударов по сектору Газа. Некоторые из них были совершены с боевых вертолетов Apache, которые периодически вели стрельбу над Газой.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 62 человека. Информация о количестве пострадавших не уточнялась.

Одновременно с началом наступления в Газе протестующие установили палатки около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома политика.