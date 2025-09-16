Более 60 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Как минимум 62 человека погибли в результате обстрелов Израиля территории сектора Газа в ночь на 16 сентября. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на медиков.

Отмечается, что с 11 августа в Газе были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Ранее СМИ сообщали о начале наступления израильских войск на Газу. Всего за 20 минут военные ЦАХАЛ нанесли 37 ударов. Некоторые из них были совершены с боевых вертолетов Apache, которые периодически ведут стрельбу над Газой.

По информации журналистов, власти США поддерживают операцию Израиля при условии, что она будет быстро реализована.

При этом ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.