Катар продолжит прилагать усилия для прекращения войны в секторе Газа

Фото: 123RF/ambeon

Израильские удары по Дохе не помешают Катару продолжать прилагать усилия для прекращения войны в секторе Газа, заявил на открытии встречи глав МИД арабских и исламских стран катарский премьер-министр, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Министры организовали встречу в Дохе для выработки документа, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в столице Катара 15 сентября в ответ на атаку Израиля.

Аль Тани уточнил, что безнаказанность со стороны мирового сообщества побуждает еврейское государство совершать новые нападения, которые "нельзя охарактеризовать иначе, чем государственный терроризм".

"Международному сообществу пора прекратить применять двойные стандарты относительно поведения Израиля", – цитирует катарского премьера РИА Новости.

Израиль атаковал Доху, где проходили переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта, 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что израильские удары по Катару будут иметь серьезные последствия для региона. Москва призывает Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий.