ХАМАС опровергло гибель членов переговорной делегации в Дохе

Фото: Security Camera/Anadolu via Getty Images

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что члены его переговорной делегации погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление организации.

"Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации", – заявили в ХАМАС, уточнив, что всего жертвами атаки стали шесть человек.

Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди рассказывал, что погибли сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам и член политбюро Джихад Лабад. Кроме того, МВД Катара сообщало о гибели сотрудника сил безопасности и нескольких пострадавших.

Удары по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, были нанесены 9 сентября. Указывалось, что целью атаки стала ликвидация лидеров ХАМАС.

После инцидента Катар приостановил посреднические усилия урегулированию кризиса.