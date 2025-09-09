09 сентября, 20:30Происшествия
ХАМАС опровергло гибель членов переговорной делегации в Дохе
Фото: Security Camera/Anadolu via Getty Images
Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что члены его переговорной делегации погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление организации.
"Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации", – заявили в ХАМАС, уточнив, что всего жертвами атаки стали шесть человек.
Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди рассказывал, что погибли сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам и член политбюро Джихад Лабад. Кроме того, МВД Катара сообщало о гибели сотрудника сил безопасности и нескольких пострадавших.
Удары по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, были нанесены 9 сентября. Указывалось, что целью атаки стала ликвидация лидеров ХАМАС.
После инцидента Катар приостановил посреднические усилия урегулированию кризиса.
