ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Военное крыло палестинского движения ХАМАС – группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.

"Операцию в Иерусалиме, в результате которой погибли семь человек, осуществили двое бойцов", – говорится в телеграм-канале движения.

Теракт произошел в понедельник, 8 сентября. Двое вооруженных злоумышленников проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. СМИ сообщили о ликвидации напавших на месте происшествия. Глава МИД Израиля Гидеон Саар уточнял, что за нападением стояли два палестинца.

Изначально сообщалось о гибели четырех мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, а также 50-летней женщины. В больницы были доставлены 12 пострадавших, в том числе семь человек с тяжелыми огнестрельными ранениями. В посольство России в Израиле не поступали данные о пострадавших россиянах.

