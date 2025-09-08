Пять человек погибли при стрельбе в Иерусалиме

Фото: ТАСС/АР/Mahmoud Illean

Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Иерусалима. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA), передает ТАСС.

По данным местных СМИ, утром 8 сентября двое вооруженных злоумышленников проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот. Напавших удалось ликвидировать на месте происшествия. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

По данным организации, на месте происшествия погибли четверо мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Еще одна 50-летняя женщина скончалась в больнице. Ее доставили в медучреждение в критическом состоянии.

Всего госпитализировали 12 пострадавших, в том числе 7 человек с тяжелыми огнестрельными ранениями.

