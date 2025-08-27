Два ребенка находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе в США

Фото: AP Photo/Abbie Parr

Двое детей, которые пострадали при стрельбе в католической школе в американском Миннеаполисе, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил начальник местной полиции Брайан Охара на пресс-конференции, которую показывали главные американские телеканалы, передает РИА Новости.

По его словам, 20-летний мужчина стрелял из винтовки, дробовика и пистолета снаружи здания через окна. В тот момент дети находились на утренней мессе.

После случившегося, как заявил Охара, злоумышленник покончил с собой. При этом глава городской полиции уточнил, что пока неизвестно, связан ли молодой человек как-то со школой. Однако уже установлено, что у мужчины не было криминального прошлого.

В результате данного происшествия погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Ранения получили 17 человек, в том числе 14 подростков.

О стрельбе в католической школе в американском Миннеаполисе стало известно 27 августа. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители. Президент США Дональд Трамп заявил, что там же находятся сотрудники ФБР. Белый дом при этом продолжает следить за ситуацией. В свою очередь, городские власти после случившегося заявили, что угрозы для населения нет.

