Посольство РФ прокомментировало нападение на автобус в Иерусалиме

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольству России в Израиле не поступали данные о россиянах, которые могли бы находиться в списке погибших или пострадавших после нападения на пассажирский автобус в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства, передает ТАСС.

"Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", – сказано в заявлении посольства.

В свою очередь, глава МИД Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто уточнил данные по погибшим. По его словам, в результате теракта погибли 6 человек, а среди пострадавших есть беременная женщина.

Помимо этого, Саар привел сведения полиции, согласно которым известно, что за нападением стоят два палестинца.

Двое вооруженных злоумышленников проникли в автобус в Иерусалиме и открыли стрельбу по пассажирам 8 сентября. СМИ сообщили о ликвидации напавших на месте происшествия. Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как теракт.

Изначально сообщалось о гибели 4 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, а также 50-летней женщины. В больницы были доставлены 12 пострадавших, в том числе 7 человек с тяжелыми огнестрельными ранениями.

