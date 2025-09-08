SANA: ВВС Израиля атаковали окрестности сирийского Хомса

Фото: depositphotos/nitinut380

Истребители ВВС Израиля нанесли несколько ударов в окрестностях города Хомса в центральной части Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Информация о каких-либо последствиях обстрела, в том числе о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры, пока не приводится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию. Он добавил, что за последние несколько дней израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались палестинским движением ХАМАС.

В конце августа глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убейда.