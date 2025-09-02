Хуситы заявили о первой атаке на генштаб армии Израиля в Тель-Авиве

Фото: AP Photo/Hani Mohammed

Хуситы впервые атаковали генштаб армии Израиля в Тель-Авиве, об этом в эфире телеканала Al Masirah сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Он рассказал, что военно-воздушные силы Йемена провели четыре операции с использованием четырех беспилотников. Их целями стали израильские объекты. Здание генерального штаба было атаковано с помощью дрона Саммад-4.

Кроме того, удар был нанесен по электростанции Хадера, аэропорту Бен-Гурион и по порту Ашдод. Также хуситы атаковали судно MSC Aby в Красном море.

"Операция была проведена с использованием двух беспилотников и одной крылатой ракеты", – уточнил Сариа.

Он добавил, что судно подверглось атаке за "связь с израильским врагом и нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины". Силы повстанцев зафиксировали прямое попадание по корпусу судна.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, контейнеровоз MSC Aby под флагом Либерии двигался из египетского порта Абу-Кир в саудовскую Джидду. Последний раз судно передавало данные о местоположении в 18:15 по московскому времени, находясь в порту назначения.

Ранее в результате авиаудара Израиля по столице Йемена Сане погиб премьер-министр созданного шиитским движением правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. В ответ на это руководитель высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни".

