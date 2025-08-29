РИА Новости: премьер правительства хуситов ар-Рахави погиб при ударе Израиля

Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman

В результате авиаудара Израиля по столице Йемена Сане 28 августа погиб премьер-министр созданного шиитским движением "Ансар Аллах" правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.

По его словам, истребители нанесли удар по одному из зданий в районе Хадда к югу от Саны. Всего погибли четыре человека, в том числе ар-Рахави и его соратники. Еще несколько человек получили ранения.

Движение "Ансар Аллах" готовится объявить о смерти ар-Рахави. Его назначили премьер-министром нового правительства в августе прошлого года. До этого он был членом Высшего политсовета хуситов.

Ранее хуситы атаковали беспилотниками три объекта на территории Израиля. Уточнялось, что с помощью пяти БПЛА были поражены военные цели в районе Тель-Авива, в пустыне Негев и Ашкелоне.

В начале июля армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, тот был одним из центральных командиров и на протяжении многих лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.