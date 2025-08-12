Форма поиска по сайту

12 августа, 23:14

Хуситы атаковали четыре объекта в Израиле

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали четыре израильских объекта при помощи беспилотников. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на представителя повстанческих вооруженных сил Яхью Сариа.

Он уточнил, что всего было использовано шесть беспилотников. Они успешно атаковали цели в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы.

Ранее хуситы заявили, что атаковали беспилотниками еще три объекта на территории Израиля. Были поражены военные цели в районе Тель-Авива, в пустыне Негев и Ашкелоне.

В середине июля хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Воздушная гавань была атакована баллистической ракетой и беспилотником.

