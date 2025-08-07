Пять человек погибли после атаки израильского БПЛА на сирийско-ливанской границе

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пять человек погибли и десять получили ранения после атаки израильского БПЛА возле КПП на сирийско-ливанской границе, сообщили в центре экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.

Атака произошла на дороге Маснаа. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

8 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана.

По данным ЦАХАЛ, он был одним из центральных командиров и несколько лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.

Он также был ответственным за ракетный обстрел северных израильских городов и занимался закупкой вооружения у других радикальных группировок.

