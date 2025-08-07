07 августа, 19:40Политика
Пять человек погибли после атаки израильского БПЛА на сирийско-ливанской границе
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Пять человек погибли и десять получили ранения после атаки израильского БПЛА возле КПП на сирийско-ливанской границе, сообщили в центре экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
Атака произошла на дороге Маснаа. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
8 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана.
По данным ЦАХАЛ, он был одним из центральных командиров и несколько лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.
Он также был ответственным за ракетный обстрел северных израильских городов и занимался закупкой вооружения у других радикальных группировок.