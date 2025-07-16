Axios: Израиль может прекратить атаки на объекты Сирии во вторник

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Власти Израиля пообещали прекратить атаки на сирийские военные объекты вечером во вторник, 15 июля. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Он уточнил, что израильское правительство выступило с подобным обещанием после просьбы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, тот был одним из центральных командиров и на протяжении многих лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского мятежного движения "Ансар Алла".