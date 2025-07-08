Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с американским президентом Дональдом Трампом и передал ему текст обращения для номинации на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на трансляцию агентства Associated Press.

"Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслуженна, и вы должны ее получить", – подчеркнул политик.

Глава Белого дома поблагодарил Нетаньяху и отметил, что не знал об этой инициативе израильского премьера.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии США Бадди Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за урегулирование ирано-израильского конфликта. Он написал в Комитет Нобелевской премии, указав, что американский лидер сыграл "исключительную и историческую роль" в прекращении вооруженного конфликта между двумя государствами.

До этого депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за поддержку "фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира". Однако бизнесмен заявил, что награда ему не нужна.

