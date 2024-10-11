Yonhap: отец лауреата Нобелевской премии по литературе Хан Ган не поверил в ее победу

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Писатель из Южной Кореи Хан Сын Вон не поверил в победу своей дочери Хан Ган, получившей Нобелевскую премию по литературе за 2024 год. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Той ночью мне позвонил репортер, чтобы спросить о моей реакции. Я сказал: "О чем вы говорите? Может быть, вас ввели в заблуждение фейки?" – сказал мужчина.

По словам писателя, он был "изумлен", так как академия часто выбирает писателей и поэтов постарше.

Хан Ган стала известна благодаря роману "Вегетарианка", за который удостоена Букеровской премии, а также благодаря роману "Человеческие поступки". Обе книги переведены на русский язык.

Как отметили члены Нобелевского комитета, в прозе писательницы поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни.

Между тем Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей. В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.