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Нобелевская премия по литературе присуждена писательнице из Южной Кореи Хан Ган. Об этом сообщается в заявлении Нобелевского комитета на странице в соцсети X.

Члены комитета отметили, что в ее прозе поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни.

Хан Ган стала известна благодаря роману "Вегетарианка", за который удостоена Букеровской премии, а также благодаря роману "Человеческие поступки". Обе книги переведены на русский язык.

Между тем Нобелевская премия по физике за 2024 год была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей. Они стали лауреатами за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

Тем временем в области химии премии были удостоены американский ученый Дэвид Бейкер и британские исследователи Демис Хассабису и Джон Джампер. Наградой их отметили за компьютерное моделирование структур белков и их прогнозирование.