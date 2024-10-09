Нобелевская премия по химии присуждена за исследования белковых структур

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Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американскому ученому Дэвиду Бейкеру и британским исследователям Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белков, пишет ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Их отметили премией за компьютерное моделирование структур белков, а также за прогнозирование структур белков.

В свою очередь, по физике награды получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Они стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

Тем временем в области физиологии и медицины Нобелевской премии были удостоены американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан. Ученые открыли молекулу микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.