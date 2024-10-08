Нобелевская премия по физике присуждена за работы по нейросетям

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Нобелевская премия по физике за 2024 год присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей, пишет ТАСС, ссылаясь на Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Они стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

В прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они получили награду за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.