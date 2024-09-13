Шнобелевская премия мира присуждена за голубей – наводчиков ракет США

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Шнобелевскую премию мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру за его идею использовать голубей в качестве наводчиков ракет. Он предложил разместить голубей внутри бомб, чтобы они служили "пилотами" боеприпасов, сообщает РБК.

Целью проекта Pigeon было обучить голубей распознавать цели, а целью проекта Orcon – научить их использовать свои когнитивные способности для корректировки траектории полета.

По проекту Скиннера система наведения представляла собой три линзы в носовой части снаряда, которые проецировали изображение на экран в небольшом отсеке. Экран на шарнирах был оснащен датчиками, которые измеряли его перемещения. Обученные голуби, находящиеся перед экраном, начинали клевать его при виде цели.

Если бомба отклонялась от курса, изображение перемещалось к краю экрана, и голуби меняли его положение. Датчики экрана передавали команды на аэродинамические элементы, которые корректировали траекторию полета бомбы.

Несмотря на скептическое отношение к проекту, исследовательский комитет министерства обороны США выделил Скиннеру 25 тысяч долларов. Однако это не изменило мнения большинства военных о "голубях-наводчиках", и проект был закрыт.

В 2022 году Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии была присуждена группе ученых, которые обнаружили доказательство синхронизации сердцебиения у двух людей, впервые встретившихся и испытывающих взаимное влечение. В области литературы комиссия отметила исследование, посвященное анализу факторов, затрудняющих понимание юридических текстов, а в области биологии – работу, изучающую влияние запора на перспективы спаривания скорпионов.