Ученые выяснили, почему под душем приходят в голову творческие идеи

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Американские ученые выяснили феномен появления креативных мыслей под душем. Об этом сообщает "Газета.ру".

В рамках исследования ученые попросили испытуемых придумать необычные методы использования обычных предметов. Добровольцев разделили на две группы. Одной команде показали скучное видео с разборкой белья, а другой – сцену из фильма "Когда Гарри встретил Салли", где персонаж учит другого имитировать оргазм, сидя в заполненном ресторане.

После просмотра видео участников попросили быстро вернуться к перечислению вариантов использования обычных вещей. Испытуемые же отметили свободное передвижение мыслей с одной темы на другую. Ученые, в свою очередь, выразили мнение, что такое блуждание мыслей позволяет лучше генерировать творческие идеи, но лишь в случае просмотра интересного видео.

Психологи назвали это "эффектом душа". По их словам, генерация креативных мыслей требует баланса между ограничивающим оригинальность сфокусированным мышлением и случайными, неограниченными ассоциациями. При этом прогулка или душ могут помочь достичь этого баланса.

Ранее ученые выяснили, что в Древнем Египте на реке Нил был еще один полноводный рукав, которого сейчас уже нет. Благодаря высокому уровню воды в реке тогдашние специалисты могли перевозить по ней строительные материалы к комплексу пирамид в Гизе. Ученые назвали пропавший источник рукавом Хеопса. По мнению авторов исследования, обнаруженный рукав Нила поможет разъяснить необъяснимые ранее монументальные высоты пирамид.



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