Шнобелевскую премию вручили за изучение биения сердец влюбленных

Шнобелевскую премию получили ученые, которые выяснили, что сердца влюбленных бьются в одном ритме. Эта награда присуждается ежегодно за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

В этом году также отметили японца, который установил, сколько пальцев нужно, чтобы повернуть дверную ручку. Наградили и исследователей, которые вычисляли, по какому принципу выстраиваются утята, идущие за мамой-уткой.

Лауреатам премии в 10 категориях вручили бумажные цилиндры и копии купюр достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.