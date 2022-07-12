"Личная территория": "питомцы ветеринара"

Не биолаборатория, а коммуналка с животными возникла в центре Москвы. Зайти в квартиру без средств защиты невозможно – внутри кишат тараканы, бегают крысы, а на кухне живет голубь.

С этим зверинцем проживает Оксана Валова, бывший ветеринарный врач. А соседи давно разбежались и теперь пытаются вразумить пенсионерку расчистить личную территорию.

Как навести порядок в доме? Подробнее – в программе "Личная территория".



