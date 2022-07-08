"Личная территория": "царь горы"

В подмосковном СНТ "Огнеупорщик" соседские отношения накалились до предела – проблема в свалке, которую якобы устроил один из дачников на своем участке. Со слов местных, Юрий собрал у себя всякий хлам: от строительного мусора до сломанной техники.

Горы мусора уже видны со всех концов товарищества. Соседи убеждены, что они могут вспыхнуть.

Сам хозяин свалки не готов убирать мусор со двора. По его слова, собранные вещи нужны в хозяйстве. Что охраняет мужчина и как дачникам избавиться от такого соседства?

Подробнее – в программе "Личная территория".