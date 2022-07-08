"Это наш город": 1 тыс вакансий доступна в базе службы занятости столицы для студентов

В базе службы занятости студенты и выпускники могут найти более тысячи вакансий для практики. Сотрудники центра "Моя работа" помогут начинающим специалистам подобрать подходящее предложение, составить резюме и освоить навыки эффективной самопрезентации.

Стажеры нужны в разных отраслях, например, в IT-технологиях, digital, финансах и творческих направлениях. Зарплата стажера около 60 тысяч рублей.