"Это наш город": 4 маршрута включили в экскурсионную программу проекта "Добрый автобус"

Четыре новых маршрута включили в экскурсионную программу столичного проекта "Добрый автобус". Теперь активные участники программы "Московское долголетие" смогут поехать на экскурсию на канатную дорогу на Воробьевых горах, в музей городского хозяйства Москвы, в дом-музей Станиславского, а также покататься на речном трамвайчике по Москве-реке. Всего в этом году запланировано более 35 маршрутов.