Совфед одобрил закон о запрете деления имущества на микродоли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сенаторы одобрили закон, вводящий запрет деления имущества на микродоли. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

Документ предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс РФ. Так, статья 30 ЖК будет дополнена положением о том, что собственник жилого помещения не имеет права разделять общую собственность на доли, если в результате такого деления на каждого собственника будет приходиться менее 6 квадратных метров общей площади. Сделки, нарушающие данное правило, будут считаться несостоявшимися.

В то же время данное положение не будет распространяться на случаи, когда доли собственности были определены в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

Кроме того, закон вносит изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно данным поправкам, суд сможет менять соотношение долей супругов, если один из них совершал сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях без согласия другого.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект о запрете прописываться в квартире более чем одному человеку на 6 квадратных метрах, если это не родственники. В настоящее время в МВД РФ направлено письмо, чтобы узнать позицию министерства по данному предложению.