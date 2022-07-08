Совфед одобрил закон о запрете деления имущества на микродоли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сенаторы одобрили закон, вводящий запрет деления имущества на микродоли. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.
Документ предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс РФ. Так, статья 30 ЖК будет дополнена положением о том, что собственник жилого помещения не имеет права разделять общую собственность на доли, если в результате такого деления на каждого собственника будет приходиться менее 6 квадратных метров общей площади. Сделки, нарушающие данное правило, будут считаться несостоявшимися.
В то же время данное положение не будет распространяться на случаи, когда доли собственности были определены в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.
Кроме того, закон вносит изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно данным поправкам, суд сможет менять соотношение долей супругов, если один из них совершал сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях без согласия другого.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект о запрете прописываться в квартире более чем одному человеку на 6 квадратных метрах, если это не родственники. В настоящее время в МВД РФ направлено письмо, чтобы узнать позицию министерства по данному предложению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: