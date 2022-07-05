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Общество

15:03

Проект об идентификации и учете животных внесен в Госдуму

обществоживотные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект об обязанности хозяев провести идентификацию и учет животных внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно проекту, предлагаемая норма даст возможность осуществлять идентификацию животных для установления нарушивших правила выгула владельцев домашних питомцев.

Документ предусматривает запрет содержания животных в нежилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, а также запрет на самовыгул, за исключением принадлежащих владельцу животного территорий или мест, где выгул животных разрешен местными органами власти.

"Проект федерального закона также предлагает норму, устанавливающую запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, не принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам", – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Также документом предлагается запретить содержать животных без владельцев в пунктах временного содержания.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить количество мест для выгула питомцев.

По его словам, самовыгул является проблемой для городов, районных центров и сел. Бурматов пояснил, что из-за этого питомцы плодятся, расширяя популяцию безнадзорных животных.

Госдума приняла закон о содержании домашних питомцев

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