Проект об идентификации и учете животных внесен в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Законопроект об обязанности хозяев провести идентификацию и учет животных внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Согласно проекту, предлагаемая норма даст возможность осуществлять идентификацию животных для установления нарушивших правила выгула владельцев домашних питомцев.
Документ предусматривает запрет содержания животных в нежилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, а также запрет на самовыгул, за исключением принадлежащих владельцу животного территорий или мест, где выгул животных разрешен местными органами власти.
"Проект федерального закона также предлагает норму, устанавливающую запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, не принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам", – следует из пояснительной записки к законопроекту.
Также документом предлагается запретить содержать животных без владельцев в пунктах временного содержания.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить количество мест для выгула питомцев.
По его словам, самовыгул является проблемой для городов, районных центров и сел. Бурматов пояснил, что из-за этого питомцы плодятся, расширяя популяцию безнадзорных животных.
Госдума приняла закон о содержании домашних питомцев
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