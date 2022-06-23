Депутат рассказал о законопроекте о запрете торговли животными через зоомагазины

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Законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины Госдума может принять до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова.

По его словам, второе чтение законопроекта готовят на осень.

Бурматов внес этот законопроект в Госдуму в июле 2021 года. Предполагается, что поправки будут внесены в закон об ответственном обращении с животными. Предлагается закрепить на законодательном уровне, что места продажи животных должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

