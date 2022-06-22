Госдума приняла закон о содержании домашних питомцев

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Законопроект о праве российских регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных принят Госдумой в третьем чтении.

Документом дополняется перечень правил, установленных законом "Об ответственном обращении с животными".

По словам авторов закона, инициатива расширила полномочия субъектов в части возможности запрета самовыгула, а также предоставила местным властям право ограничивать выпуск животных из приютов по своему усмотрению и оставлять их там на дожитие.

Согласно документу, у субъектов появится возможность запрещать выпуск животных в места рядом с детскими, образовательными и медучреждениями, а также рядом с объектами повышенной опасности.

Правительству предстоит разработать методические указания для регионов по обращению с безнадзорными животными, если они несут угрозу для жизни и здоровья граждан.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой введения штрафов до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу.

Он также предложил ввести штраф в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.

