В ГД намерены ограничить регистрацию в квартире более одного человека на 6 "квадратах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума разрабатывает законопроект о запрете прописываться в квартире более чем одному человеку на 6 квадратных метрах, если это не родственники,
сообщает газета "Известия".
"В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств – через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции", – рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В настоящее время в МВД РФ направлено письмо, чтобы узнать позицию министерства по данному предложению.
По словам Якубовского, некоторые прописывают большое количество людей на площадях граждан, которые за вознаграждение готовы предоставить свое жилье. При этом закон такого не запрещает.
Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, около 70 "резиновых квартир", в которых зарегистрированы свыше 14 тысяч человек, обнаружены в Москве.
Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук назвал данное предложение логическим продолжением законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах.
Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести по всей стране проверки на предмет наличия "резиновых" квартир.
Речь идет о недвижимости, незаконно поделенной на микродоли, размером вплоть до нескольких квадратных сантиметров. Такие квартиры возникают следующим образом: мошенники находят, например, людей, злоупотребляющих алкоголем, и договариваются, чтобы те за деньги подписывали фиктивные договоры дарения или купли-продажи. Доли в таком жилье обычно покупают мигранты, что позволяет им регистрировать там свои семьи и оформлять соцпособия.
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