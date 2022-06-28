Генпрокурор РФ поручил проверить факты создания микродолей в квартирах для соцвыплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты создания микродолей в квартирах для регистрации иных лиц с целью получения социальных выплат.

Как сообщает ТАСС, основанием стали результаты проверки, которые показали, что в крупных городах страны сложилась практика дробления квартир на микродоли площадью до двух квадратных метров по фиктивным договорам дарения и купли-продажи для оформления пособий в ущерб бюджету.

Ранее в России предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми. Речь идет о единственном жилье или доставшемся в наследство. Соответствующее предложение федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и министерство финансов.

В письме указано, что семьи чаще всего продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий, а наследники часто пытаются реализовать свою недвижимость в обход законодательства с занижением суммы сделки, из-за чего нередко становятся жертвами мошенников.

