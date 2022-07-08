Синоптик предупредил москвичей о ливнях и граде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди и до 28 градусов тепла ожидаются в столице в грядущие выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящие выходные в плане погоды вряд ли порадуют. Будет сказываться влияние ползучей фронтальной волновой системы атмосферных франтов. В этой связи не обойдется без ливней и гроз", – сообщил он в беседе с RT.

Синоптик уточнил, что в ночь на субботу, а также в первой первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит от 25 до 27 градусов. При этом вечером ожидаются кратковременные дожди с возможностью гроз и температурой 15...17 градусов. В Подмосковье в этот день воздух прогреется до 23...28 градусов тепла днем и до 13...18 градусов ночью.

При этом в воскресенье ожидаются проливные дожди с высокой вероятностью гроз. Днем температура составит 26...28 градусов, ночью – 15...17 градусов. Скорость ветра восточного направления составит 4–9 метров в секунду. "По количеству осадков в субботу в районе 2–3 мм осадков, а в воскресенье – до 7–8 мм осадков", – уточнил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что увеличение повторяемости волн тепла и жаркой погоды ожидает Москву ближайшие 10 лет.

По его словам, число волн тепла увеличивается примерно на 40%.

