Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

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Сенаторы одобрили закон об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета Федерации. Документ предусматривает создание единого фонда с 1 января 2023 года.

В правительстве России полагают, что объединение ПФР и ФСС поспособствует увеличению скорости и качества предоставления услуг для населения. Кроме того, принятие закона позволит увеличить размеры социальных пособий. Также работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу.

Помимо прочего, закон устанавливает социальные гарантии для работников фонда. В пакет войдет медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и субсидии на приобретение жилья.

Ранее законопроект был принят Государственной думой РФ в третьем, окончательном чтении. Отмечалось, что депутаты исключили из документа положение о наблюдательном совете фонда, который предполагалось сделать высшим коллегиальным органом управления.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

В апреле председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил начать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.